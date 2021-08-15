Белодед рассказала, как будет возобновлять тренировки после "бронзы" Олимпиады-2020

Дарья Белодед отдыхает после Олимпиады-2020. Украинская дзюдоистка рассказала, когда вернется к тренировочному процессу.

Возвращение будет происходить постепенно

20-летняя Дарья Белодед стала автором первой медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Теперь девушка планирует около месяца отдохнуть от дзюдо.

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Спортсменка будет посещать спортивный зал только ради того, чтобы поддерживать физическую форму. И постепенно планирует возвращаться к дзюдо. Где-то с осени 2021 года Дарья будет переходить к работе в зале.

Это будет происходить постепенно, я не буду сразу рваться в бой, как это было много лет. Постепенно, с удовольствием. Конечно, нужно хорошо отдохнуть, чтобы не сильно захотелось сразу бороться. Хочу обрести это чувство,

– призналась Белодед.

"В детстве мои родители давали мне месяц отдыха, три недели, а последние 7 дней я уже не могла дождаться возвращения в зал. Думаю, сейчас пройдет время, и я очень заскучаю за этим. У меня будет еще больше сил, энергии, которые смогу направлять в правильную сторону", – сказал дзюдоистка.