Усик – идеальный боксер: экс-чемпион вспомнил бой с украинцем, который отправил его на пенсию

Александр Усик больше известен своими элитными боксерскими навыками, чем мощной силой, но есть человек, который почувствовал всю мощь украинца – Тони Беллью. В 2018 году они встретились в ринге в бою за все титулы абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Усика,

Украинец жестоко нокаутировал Беллью (30– 3–1, 20 КО) в восьмом раунде, после чего ливерпулец ушел из бокса. Что любопытно, после 7 раундов британец побеждал по очкам.

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Последнее сражение в карьере Беллью

Бывший чемпион мира в тяжелом весе вспомнил тот бой и высказал мнение про действующего чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

"Усик идеален. Он делает все отлично. Иногда я мог выманить его на себя и контратаковать, чего никто не ожидал. Все думали, что я буду охотиться за ним и идти вперед, постараюсь размениваться ударами и постоянно махать руками, но я этого не делал. Я просто боксировал.

Я заставлял его промахиваться, идти на меня. Эта тактика хорошо работала некоторое время, но в конце концов сыграла против меня. Я был полностью истощен к концу седьмого раунда.

Усик – крепкий и блестящий боец, но он не самый сильный панчер. Он нокаутировал меня, потому что я был истощен, когда дело дошло до восьмого раунда. Усик просто добавил газа в тот момент и избавился от меня", – заявил Беллью.

После этого боя британец выразил уважение украинскому чемпиону и заявил, что Усик является большим боксером, тогда же было сделано памятное фото, где Беллью поцеловал украинца в лоб.

Британец после начала полномасштабной войны России с Украиной сразу встал на сторону Украины. В первые дни великой войны в своих соцсетях он выразил восхищение Виталием Кличко и Александром Усиком и заявил, что молится за украинский народ.