Тренер сборной Бельгии оценил шансы Украины попасть на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился мыслями о шансах Украины выйти на Евро-2024. Он верит в "сине-желтых".

По мнению топового тренера европейской сборной, многое будет зависеть от настроения, мотивации и готовности всех команд. Однако он все же выделил сборную Украины.

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Тренер топовой сборной выделил украинцев

"На мой взгляд, из этой четверки претендентов наиболее реальные шансы пробиться на Евро в Германию имеет все-таки сборная Украины. И не только потому, что на бумаге ее состав выглядит несколько лучше.

За последние 2–3 года в составе этой сборной появилась целая группа молодых талантливых футболистов, которые нашли свое место в очень серьезных клубах Европы, где они стали не простыми статистами, а лидерами и авторитетами, о которых говорит вся футбольная Европа", – отметил специалист.

Тедеско отметил, что когда главные игроки национальной команды выступают в пятерке сильнейших чемпионатов континента – это серьезный и весомый аргумент.

"Но для меня важен и другой момент – это стиль игры команды, ее футбольная философия и приоритеты. Футбол, в который сегодня играет сборная Украины, – это современный, модерновый, европейский уровень. Это дух времени. Возможно, в украинцев не всегда и не все получается, но эта команда на правильном пути, а потому и логичный прогресс, который мы наблюдаем в ее игре в последние годы", – добавил Тедеско.

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