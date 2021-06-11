Продолжит ли Бельгия громить Россию: прогноз на матч Евро-2020

Бронзовый призер предыдущего чемпионата мира сборная Бельгии 12 июня начнет свой путь на Евро-2020. Бельгийская сборная в первой игре встретится с Россией в рамках первого тура группы В.

Стартовый тур группового этапа Евро-2020 вновь свел вместе сборные Бельгии и России. Они уже встречались в квалификации на Евро.

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Команда Роберто Мартинеса дважды победила россиян и продлила беспроигрышную серию против России до семи матчей.

Россияне участвуют в финальной стадии Евро в пятый раз подряд. Бельгия впервые с 1984 года выступает на втором Евро подряд. В 2016 году она сыграла в финальной стадии чемпионата Европы впервые за 16 лет.

Бельгия – Россия: прогноз Favbet на матч Евро-2020

Букмекеры убеждены, что Бельгия продолжит победную серию в матчах против России. Победу "красных дьяволов" букмекеры оценили коэффициентом 1,75.

Шансы россиян ошеломить бельгийцев и одержать победу оценены коэффициентом 5,30. На ничейный результат в поединке букмекеры предлагают коэффициент 3,75.

Поединки между Бельгией и Россией чрезвычайно результативны. Следовательно, можно попытаться сделать ставку на тотал более 2.5, на который в Favbet предлагают коэффициент 2,11. также следует рассмотреть ставку на индивидуальный тотал Бельгии более 2, который оценен коэффициентом 2,92.

В Favbet предлагают коэффициент 4,65 на то, что Бельгия победит россиян с разницей в два гола. Больше всего шансов отличиться в воротах России имеет Ромелу Лукаку, гол которого оценен коэффициентом 2.

Поединок Бельгия – Россия состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00.