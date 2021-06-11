Сборные Бельгии и России встретятся в субботу, 12 июня, в рамках первого тура группы В. Посмотреть матч чемпионата Европы можно в Украине онлайн и по телевидению.

Бельгия – Россия: где смотреть онлайн матч Евро-2020

Бельгия и Россия встретятся в Санкт-Петербурге. Для россиян матч формально будет выездным, однако фактически домашним.

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Стартовый свисток в поединке между Бельгией и Россией прозвучит в 22:00.

В Украине все поединки Евро-2020 будет транслировать "Медиа Группа Украина", куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина".

Матч Евро-2020 Бельгия – Россия покажут сразу два телеканала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция на обоих каналах начнется в 21:50.

В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.