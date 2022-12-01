Бельгия не сумела обыграть Хорватию и вылетела из ЧМ-2022, "клетчатые" прошли в плей-офф

Сборные Бельгии и Хорватии разыграли одно из мест в плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года от группы F. Матч закончился вничью, а в следующий раунд вышли хорваты.

Хорватия – Бельгия 0:0

Сборные Хорватии и Бельгии являлись главным фаворитами группы F на ЧМ-2022. Но оказалось, что в последнем матче группы, в котором эти две европейские сборные играли между собой, они соперничали за одно из двух мест в плей-офф. Все потому, что Марокко продемонстрировало замечательную игру в этой группе.

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Так что победитель матча Хорватия – Бельгия получал гарантированную путевку в плей-офф. А лучшая ситуация была у хорватов, которые имели на одно очко больше, чем их соперник.

И именно "клетчатые" создали первый опасный момент, когда Перишич пробивал по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой. При этом момент был создан не просто на первой минуте, а не в первых секундах. Если бы Перишич забил, то он мог бы претендовать и на звание быстрейшего гола на чемпионатах мира в истории (рекорд удерживает турок Хакан Шюкюр с голом на 10,89 секунды).

Через минуту – еще один момент, но на этот раз от Юрановича. Но тоже мимо ворот. После этого игра немного успокоилась и уже бельгийцы начали создавать моменты.

Но все в игре могло измениться, когда на 15-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Бельгии за фол Карраско – он неудачно решил продемонстрировать свою технику в штрафной и ударил соперника. Модрич уже готов был пробивать пенальти, но арбитр решил пересмотреть видеоповтор. И отменил свое решение о назначении пенальти. Все потому, что в атаке зафиксировал незначительный офсайд.

Дальше на поле продолжалась борьба, но без забитых голов.

Во втором тайме команды были близки к тому, чтобы "размочить" счет. Сначала возможность забить не реализовал Ковачич – помешал голкипер.

А после этого у противоположных ворот – Лукаку, который на 60-й минуте попал в штангу. А через минуту уже отправил мяч выше ворот после удара головой.

Команды много создавали и пробивали по воротам соперника. Но никому так забить не удалось. Тот же Лукаку в конце встречи упустил отличный случай после ошибки голкипера на выходе. Но мяч в ворота не залетел.

Бельгия и Хорватия играют вничью, которая на пользу хорватам. Именно они выходят в 1/8 финала со второго места в группе. Бельгия занимает третье место и вылетает из турнира. Победителем группы стало Марокко.

Видеообзор матча Бельгия – Марокко