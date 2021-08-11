В Беларуси тренер жестко избил молодого хоккеиста на скамейке запасных: видео

Когда товарищеский поединок превращается в жаркую схватку. В Беларуси тренер решил физически воспитывать молодых хоккеистов.

Недопустимое поведение тренера

Шахтер и Химик провели товарищескую игру между хоккейными командами 2008 года рождения. У наставника Шахтера Артема Горанина свои методы воспитания хоккеистов. Тренер избил одного из юных спортсменов.

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Скандальный эпизод засняли очевидцы игры. На видео видно, как специалист во время перерыва воспитывает своего подопечного кулаками прямо на скамейке запасных. Отметим, что другие юные хоккеисты даже не отреагировали на подобные действия своего тренера и не заступились за партнера по команде.

В комментариях люди осудили такое поведение наставника и назвали это все ужасом.

Интересно, что в одном из своих интервью сам Горанин признавался, что в команде все очень строго с нарушениями и драки вообще запрещены. Единственное, что бывает, то это небольшие перепалки, когда кто-то может кого-то ударить по шлему, но не более.

Тренер бьет хоккеиста: видео