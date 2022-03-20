Бекхэм показал, как работает перинатальный центр в Харькове в условиях войны

Бывший известный футболист Дэвид Бекхэм продолжает помогать Украине. В своем инстаграмме он обнародовал новое обращение.

Поддержка со всего мира

Экс-футболист призывает в своей сети помочь украинцам, пострадавшим от жестоких действий путинской орды. Он обнародовал видеообращение, в котором сообщил, что передает свой инстаграм руководительнице регионального перинатального центра в Харькове – Ирине.

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Героиня сторез Бекхэма помогает беременным рожать в условиях войны. Врач освещала свою работу и условия, где зарождается новая жизнь.

"Сегодня я предоставил свою соцсеть Ирине, которая заведует перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать.

В стороз можно узнать больше об удивительной работе, которую делает Ирина и другие медицинские работники для спасения жизней в Украине", – сказал Бекхэм.

Видеообращение Бекхэма



Ирина "оккупировала" страницу легендарного футболиста / Фото из инстаграма Бекхэма



Ирина "оккупировала" страницу легендарного футболиста / Фото из инстаграма Бекхэма



Ирина "оккупировала" страницу легендарного футболиста / Фото из инстаграма Бекхэма

Ранее Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов фонда UNICEF, помогающего детям из Украины.