Оставили беременную жену без мужа: на войне погиб 24-летний баскетболист из Полтавщины

Алексей Ханилевич с мая защищает Украину от окупантов. Парень погиб во время боев в Луганской области, оставив еще нерожденную девочку без отца.

Более девяти лет Украина сопротивляется России в войне за свою независимость. Террористы уничтожают инфраструктуру, оккупируют земли и убивают мирных людей, в том числе детей.

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Многие ребята пошли защищать Родину с оружием в руках. Среди защитников немало представителей спорта. К сожалению, не все они возвращаются в живых. Новая потеря коснулась украинского баскетбола,

28 февраля скончался Алексей Ханилевич, игрок баскетбольного клуба Кремень (Кременчуг) из Высшей лиги. В мае прошлого года спортсмен был призван на срочную службу в ряды ВСУ.

А в последний день зимы этого года Ханилевич получил серьезное ранение в боях у Кременной (Луганская область). Оно оказалось несовместимым с жизнью.

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В составе команды Полтавской области он стал чемпионом Украины по своему возрасту. К моменту смерти Алексею было 24 года. У погибшего осталась беременная жена, которая ждет дочь… Светлая память Герою Украины!