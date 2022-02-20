Барселона на выезде разгромила Валенсию благодаря дублю Обамеянга и безумному голу Педри: видео

В чемпионате Испании Валенсия принимала на своем поле Барселону. Гости забили четыре гола и одержали победу.

Разгромный первый тайм

Еще в первом тайме в ворота Валенсии влетело три гола. Дублем за Барселону отметился Обамеянг. Произошло это в четвертом матче габонца за "блаугранас", сообщает 24 канал.

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При этом что дубль он оформил за 15 минут, а между его голами успел еще отличиться и Фрэнки де Йонг. Ему ассистировал Дембеле.

Невезение Валенсии

Валенсия же могла жаловаться на невезение. Команда дважды забила в первом тайме, но оба гола были отменены.

Сначала арбитр не засчитал гол Гая, когда тер Стеген рукой срезал мяч в свои ворота. Причина – офсайд.

А впоследствии не засчитал и гол Солера. На этот раз ему пришлось лично просматривать видео повтор. Причина – мяч покинул пределы поля во время атаки.

Возвращение интриги и гол Педри

Но во втором тайме Валенсия таки забила. На этот раз арбитр не имел оснований не засчитывать взятие ворот после удара Солера. Он головой замкнул навес от Хиля.

Но вскоре бешеный по траектории удар удался Педри. Полузащитник пробил издалека, и мяч влетел под перекладину ворот. Голкипер Мамардашвили в прыжке не сумел до мяча дотянуться.

Матч так и закончился победой Барселоны со счетом 1:4. Благодаря этому команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча Валенсия – Барселона