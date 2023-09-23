Невероятная Барселона вытащила мертвый матч за восемь минут: видео сумасшедшего камбэка

Команда Хави Эрнандеса была в шаге от поражения аутсайдера Ла Лиги. Впрочем, голы Левандовски и бывшего конкурента Зинченко принесли Барсе уже пятую подряд победу в чемпионате.

Барселона – Сельта 3:2

Голы: Левандовски, 81, 85, Кансела, 89 – Ларсен, 19, Дувикас, 76.

В чемпионате Испании 2023-2024 проходят матчи 6 тура. Суббота началась с зажигательного матча Жироны, где Довбик и Цыганков помогли своей команде выиграть у Мальорки (5:3), пишет 24 канал.

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Центральным же матчем дня стала битва Барселоны и Сельты. Каталонцы выиграли четыре матча после ничьей в первом туре, поэтому продолжали преследовать Реал.

Провальный первый тайм

Впрочем, игра с гостями с Виго долгое время шла не по плану Хави. Уже на 19-й минуте Сельта повела в счете после точного удара Ларсена. которого вывели почти наедине с терр Штегеном.

Не доигравший первый тайм опорник де Йонг, его вынужденно заменил Гави. В общем же Барса почти не била в створ ворот Вильяра. Каталонцы проснулись после перерыва, но на 76-й минуте получили второй гол после выхода на рандеву с кипером Дувикаса.

Безумный камбэк

Тем не менее, "блаугранас не сложили руки и в течение восьми минут полностью перевернули игру. Восстанавливать паритет взялся лидер нападения Барселоны Роберт Левандовски. На 81 минуте поляк эффектно замкнул заброс от Фелиша.

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А через четыре оборота секундной стрелки форвард сравнял счет после прострела Канселу. Казалось, что Барса и так избежала поражения в тяжелом матче, но на 89 минуте ей удалось даже вырвать победу.

Героем стал тот же Канселу. Барселона летом взяла португальца в аренду в Манчестер Сити, где он долгое время конкурировал с Зинченко на позиции левого защитника. Жоау откликнулся на заброс Гави и забил победный мяч.

Благодаря победе Барселона снова догнала Жирону и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. Правда, у Реала на игру меньше и уже завтра в случае победы в дерби над Атлетико вернется на первую ступеньку. Сельта же остается 17-й.

Видеообзор матча Барселона – Сельта