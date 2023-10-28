Беллингем похоронил Барселону: Реал вырвал победу у "Эль-Классико" – победное видео

В субботу, 28 октября, было немало интересных футбольных поединков в топовых лигах Европы. Однако большое внимание было приковано к 11-му туру испанской Ла Лиги, в котором Барселона принимала в "Эль-Классико" Реал.

Барселона – Реал 1:2

Голы: Гюндоган, 6 – Беллингем, 68, 90+2

Андрей Лунин прогнозированно приступил к испанскому дерби на скамье запасных Реала. Уже на старте поединка его прямой конкурент Кепа вынимал мяч из ворот. Гюндоган доиграл эпизод до конца, продавив защитника, который сыграл очень неудачно и легко обыграл испанского голкипера "сливочных". Барселона уже на 6-й минуте повела в счете, сообщает 24 Канал.

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Через десять минут хозяева поля могли удваивать свое преимущество в счете. Лопес проверил крепость стойки ворот Реала. Прекрасный случай упустил Фермин.

Барселона больше владела мячом на правах хозяйки поля, но этот контроль круглого не помог ей увеличить свое преимущество над мадридцами, которые тоже в первом тайме были скупы на результативные удары.

Команды ушли на отдых с минимальным победным счетом для "блаугранаса".

Во втором тайме футболисты Реала вышли на поле совсем другими. Все хорошо знают, как умеет перестраивать мадридский клуб, проигрывая в счете, а еще и после подсказок Анчелотти.

Однако первая опасность во второй 45-минутке была от хозяев поля, когда Мартинес головой пробил в штангу.

Уже в следующей атаке уже центрбек Араухо мог удваивать преимущество каталонцев, если бы не потрясающая игра Кепы на линии ворот. Барселона могла порадоваться только сделанному угловому.

Затем Хави и Анчелотти освежили игру своими заменами.

Был свой момент и у Кансела, но его удар был заблокирован защитником Реала. На этот эпизод гости ответили мощным выстрелом Чуамэни, если бы не игра немецкого вратаря Барси тер Штегена.

На 68-й минуте Реалу удалось сравнять цифры на табло. Все началось с розыгрыша углового мадридцев, который уже превратился в позиционную атаку. Хозяевам удалось выбить мяч из штрафного после очередного навеса с фланга. Однако мяч улетел прямо в ноги Беллингема, Джуду удался какой-то космический удар, который был не по силам голкиперу Барселоны - 1:1.

До финального свистка команды создали еще несколько опасных моментов, один из которых закончился голом Реала. И снова Беллингем становится героем матча "сливочных" – 1:2.

Видео голов матча Барселона – Реал