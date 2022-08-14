Левандовский не помог: Барселона расписала безголевую ничью с Райо Вальекано

В субботу, 13 августа, стартовал первый тур чемпионата Испании. Барселона не слишком впечатляюще начала свой сезон, каталонцы не сумели дома обыграть скромный Райо Вальекано.

Барселона – Райо Вальекано 0:0

Барселона до матча 1-го тура чемпионата Испании успела зарегистрировать всех новичков, включая Роберта Левандовского, однако это каталонцам не помогло, пишет 24 канал.

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Звездный новичок каталонцев был близок к тому, чтобы отличиться первым мячом в футболке Барселоны. На 12-й минуте матча Левандовский отправил мяч под ближнюю штангу с острого угла, однако этот гол не засчитали из-за офсайда у поляка.

В общей сложности подопечные Хави нанесли 21 удар по воротам, но отличиться не удалось.

В компенсированное время Барселона осталась в меньшинстве после удаления капитана команды Серхио Бускетса. Кроме того, из-за положения "вне игры" был отменен и гол Санчеса, который мог принести победу гостям.

В следующем туре Барселона 21 августа сыграет против Реала Сосьедад. В свою очередь Райо Вальекано на выезде, двумя днями ранее, будет противостоять Эспаньоле.

Любопытно. В других матчах стартового тура Севилья сенсационно проиграла Осасуни, Сельта и Эспаньол поделили очки, а Вильярреал разгромил Вальядолид.

Видеообзор матча