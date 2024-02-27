Институт репутации в действии: Барселона лишила почетного статуса Дани Алвеса из-за судебного приговора

27 февраля 2024, 14:29
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Barcelona noticias

В четверг, 22 февраля, один из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвес получил приговор суда по делу о сексуальном насилии, которое было совершено в конце 2022 года. Бразильского звездного экс-игрока признали виновным.

Все из-за событий, которые произошли в одном из ночных клубов Барселоны. Бразилец сначала отрицал обвинения, но позже заявил, что все произошло по взаимному согласию.

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Все достижения перечеркнуты из-за ужасного поступка

Прокурор требовал для экс-футболиста 9 лет тюрьмы, в то время, как адвокаты пострадавшей настаивали на 12 годах лишения свободы.

В итоге, Дани Алвес был приговорен к 4.5 годам тюремного заключения. Также он обязан заплатить девушке 150 тысяч евро компенсации и ему запрещено приближаться к жертве в течение 9.5 лет.

После официального решения суда испанская Барселона лишила бывшего защитника своей команды статуса "Легенда клуба", который бразилец имел благодаря успешным выступлениям в течение 8 сезонов за каталонцев. На его счету 408 матчей за клуб.

В составе Барселоны Дани Алвес завоевал 23 титула:

  • чемпион Испании (6)
  • Кубок и Суперкубок страны (по 4)
  • триумфатор Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубный чемпион мира (по 3)
К слову. До августа 2023 года Дани Алвес считался самым титулованным игроком в мире. Всего на протяжении карьеры он выиграл 43 трофея, больше только у его бывшего одноклубника Лионеля Месси – 44.
Автор: Денис Іваненко