Барселона в феерическом матче с 6 голами победила Атлетико: видеообзор матча

В чемпионате Испании состоялось противостояние топовых команд – Барселона на своем поле принимала Атлетико. В матче было забито шесть голов, а также показана одна красная карточка.

Борьба за Лигу чемпионов

Обе команды ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. До этого матча Атлетико опережал Барселону на одно очко, занимая четвертое место, пишет 24 канал.

К теме УЕФА планирует реформу Лиги чемпионов: хотят как американский Супербоул и "финал четырех"

Но после матча все изменилось. И уже Барселона поднялась на четвертую строчку, опустив "матрасников" на пятое место.

Феерия Дани Алвеса

Начало матча для Барселоны было не слишком удачным, когда на восьмой минуте Карраско в касание замкнул прострел Суареса, выведя гостей вперед.

Но за две минуты счет на табло стал равным. Затяжная атака "блаугранас" и не слишком удачные попытки прорваться к воротам закончились тем, что Дани Алвес перевел мяч на противоположный фланг, и Жорди Альба вколотил мяч в верхний дальний угол ворот.

А на 21-й минуте уже Барселона была впереди. После навеса Адамы Траоре, Гави в прыжке головой отправил мяч в ворота соперника. Здесь стоит отметить, что рост полузащитника лишь 173 сантиметра. Правда в этом случае ему помог незначительный рикошет от Врсалько.

Вот это да Супряга необычным способом дебютировал за Сампдорию: тренер удивил решением об украинце

Пошли же на перерыв команды при счете 3:1. После подачи со штрафного Пике пробил головой. Но попал в перекладину. Ферран Торрес хотел эффектно пробить боковыми ножницами в падении. Но как следует не попал по мячу. Тот отлетел к Араухо, и защитник прицельно пробил низом в угол ворот.

Разгромным счет стал в начале второго тайма, когда Дани Алвес уже сам отметился забитым голом. Он вовремя оказался на подборе перед штрафной соперников и в касание пробил низом в угол ворот.

Правда впоследствии Атлетико один гол таки отыграл. После подачи с углового Хименес пробил головой. А Луис Суарес направил его в ворота, избежав офсайда.

Дани Алвес претендовал на звание героя матча. Но на 69-й минуте он досрочно покинул поле. В простой ситуации игрок шипами ударил сзади по незащищенной части ноги Карраско. Арбитр после просмотра VAR показал игроку прямую красную карточку.

Несмотря на игру в большинстве, Атлетико не удалось больше забить голов. Поэтому Барселона победила и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Барселона – Атлетико 4:2

Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Алвес, 49 – Карраско, 8, Суарес, 59

Удаление: Алвес, 69

Видеообзор матча Барселона – Атлетико