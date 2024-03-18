Жирона осталась позади: Барселона уничтожила Атлетико и продолжила гонку за Реалом - видеообзор

Атлетико не смог противостоять Барселоне на равных и проиграл с разгромным счетом. Команда Диего Симеоне рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Атлетико – Барселона 0:3

Голы: Фелиш, 38, Левандовски, 47, Лопес, 65.

В чемпионате Испании подошел к завершению 29 тур Ла Лиги. Последним был отыгран центральный матч уикенда, в котором действующий чемпион Барселона отправилась в гости к Атлетико, пишет 24 канал.

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Барселону не остановить

Команда Хави все еще мечтает навязать борьбу Реалу за золото, поэтому для этого ей надо было кровь из носу побеждать Атлетико. "Матрасники" же ведут с Атлетиком борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

То есть подопечным Симеоне тоже надо было побеждать, ведь клуб из Бильбао свой матч тура выиграл. Хозяева часто били по воротам тер Штегена, но точность явно их подводила. Зато Барселона сделала ставку на эффективность и очень удачно использовала свои моменты.

Перед перерывом счет открыл Жоау Фелиш. Португалец откликнулся на пас Левандовски и поразил ворота своего бывшего клуба. Это изрядно завело Хави, который начал много общаться с арбитром и в итоге получил красную карточку.

Однако это не помешало Барселоне и дальше добивать Атлетико. В начале второго тайма отличился уже сам Левандовски. Форвард воспользовался пасом Рафинья и с разворота от стойки отправил мяч в ворота Облака.

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Борьба с Реалом впереди

Довершил избиение мадридцев Фермин Лопес и здесь не обошлось без участия Левандовски. Именно после навеса от поляка 20-летний нападающий Барсы довел счет до разгромного. Атлетико уже почти не имел шансов отыграть хотя бы один гол.

Эта победа позволила Барселоне обойти Жирону в турнирной таблице и выйти на вторую строчку. Расстояние от мадридского Реала составляет те же восемь очков. А вот Атлетико выпал из зоны Лиги чемпионов и теперь отстает от Атлетика на один балл.