Помог быстрый гол: Турция обыграла Австрию и стала последним четвертьфиналистом Евро-2024

Во вторник, 2 июля, в поединке между Австрией и Турцией определился последний четвертьфиналист Евро-2024. Сборные провели матч на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге.

Австрия – Турция 1:2

Гол: Грегорич, 66 – Демирал, 1, 59

Сборная Австрии с первого места "группы смерти" вышла в 1/8 финала Евро-2024. В противостоянии против Турции подопечные Ральфа Рангника были фаворитами, пишет 24 Канал.

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Исторический гол Турции

Начало встречи стало холодным душем для австрийцев. Мерих Демирал первым успел на добивании и отправил мяч под перекладину. Часы показывали 58 секунду. Этот гол стал самым быстрым в истории плейоф.

Видео гола Демирала

До перерыва зрители больше не увидели голов. Мячом больше владели австрийцы, но до реальных угроз дело редко доходило.

Запомнился момент на второй компенсированной минуте, когда Кристоф Баумгартнер издали пробил в одно касание. Однако его удару не хватало точности.

Перестрелка с угловых

Вторая половины встречи началась с атак сборной Австрии. На 52-й минуте Арнаутович расстреливал ворота турок. Голкипер "Лунных звезд" невероятным сейвом спас команду.

Сборная Турции не собиралась уступать. На 59-й минуте Демирал откликнулся на подачу с углового и головой вколотил мяч в сетку ворот.

Видео второго гола Демирала

Игра пошла на встречных курсах. Через несколько минут нападающий австрийцев Грегорич восстановил интригу. Форвард удачно воспользовался подачей с углового.

Видео гола Грегорича

Финальное нашествие австрийцев ни к чему не привело. В итоге сборная Турции сумела сохранить победный счет. Австрия не сумела пробиться в следующую стадию плейоф.

Обзор матча Австрия – Турция

Турция стала последним четвертьфиналистом Евро-2024. 6 июля подопечные Винченцо Монтеллы встретятся с Нидерландами, которые обыграли Румынию (3:0).