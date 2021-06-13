Австрия вырвала победу у Северной Македонии в матче с эффектным и курьезным голом

В группе C на Евро-2020 в воскресенье, 13 июня, состоялся матч между сборными Австрии и Северной Македонии. Победу в итоге праздновала сборная Австрии.

Австрия – Северная Македония 3:1

Голы: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 – Пандев, 28

Обе команды – соперники Украины в группе C. И от результата этого матча будет немало зависеть позиция нашей команды в группе.

Сам матч команды провели довольно осторожно. В начале встречи игроки "присматривались" друг к другу.

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Первым открыть счет удалось австрийцам. Крайний защитник Лайнер откликнулся на заброс от партнера на угол вратарской. И в эффектном прыжке переправил мяч в ворота мимо голкипера.

Северная Македония на это ответила несколько курьезным голом. Приложились к этому австрийские защитники. Пытаясь выбить, мяч попал в одного из них. Голкипер Бахманн вышел на перехват. Он первым был на мяче, но не зафиксировал его в руках. Тот отлетел к Пандеву, и форвард забивал уже в пустые ворота.

Далее на поле шла ожесточенная борьба. Но без особых грубостей. Хотя Алиоски в одном из моментов довольно грубо сыграл против соперника, чуть не нанеся травму.

Вырвать победу сборной Австрии удалось в конце встречи. Сначала Грегорич замкнул в касание прострел от Алабы с фланга.

А уже на последней минуте основного времени Арнаутович эффектно обыграл соперников, а в штрафной – и голкипера – и установил окончательный счет матча.

Австрия на Евро-2020 стартует с победы. Северная Македония проигрывает. Но забивает первый гол на чемпионатах Европы.