Австрия объявила заявку на Евро-2020: кто может сыграть против сборной Украины

Сборная Австрии по футболу огласила список игроков для участия в Евро-2020. На групповом этапе турнира австрийцы сыграют против сборной Украины.

Сборная Австрии решила воспользоваться возможностью и заявить на турнир всех 26 игроков. Но лишь двое из них представляют национальное первенство – вратарь Александер Шлагер из ЛАСКа и защитник Андреас Ульмер из Ред Булл Зальцбург. Зато, почти все остальные выступают в немецкой Бундеслиге.

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Заявка сборной Австрии

Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд, Англия), Павао Перван (Вольфсбург, Германия), Александер Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба (Бавария, Германия), Александар Драгович (Байер, Германия), Марко Фридль (Вердер, Германия), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт, Германия), Конрад Лаймер (РБ Лейпциг, Германия), Штефан Лайнер (Боруссия М, Германия), Филипп Линхарт (Фрайбург, Германия), Штефан Пош (Хоффенхайм, Германия), Кристофер Триммель (Унион, Германия), Андреас Ульмер (РБ Зальцбург).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба – Хоффенхайм, Германия), Юлиан Баумгартлингер (Байер, Германия), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт, Германия), Валентино Лазаро (Боруссия М, Германия), Марсель Забитцер (РБ Лейпциг, Германия), Луис Шауб (Люцерн, Швейцария), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Германия), Алессандро Шопф (Шальке, Германия).

Форварды: Михаэль Грегорич (Аугсбург, Германия), Саша Калайджич (Штутгарт, Германия), Марко Арнаутович (Шанхай, Китай), Карим Онисиво (Майнц, Германия).

Сборная Австрии соберется вместе 27 мая, а уже 28 мая начнет подготовку к Евро-2020.

Команда сыграет два товарищеских матча и в рамках подготовки – против Англии (2 июня, Лондон) и Словакии (6 июня, Вена).

На Евро-2020 сборная Австрии попала в группу C вместе с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией.

Матч Украина – Австрия состоится 21 июня в Бухаресте.