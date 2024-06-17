Непростая победа: Франция минимально одолела Австрию, потеряв Мбаппе

В понедельник, 17 июня, состоялся четвертый игровой день на Евро-2024. В крайнем матче встретились сборные Австрии и Франции.

Австрия – Франция 0:1

Гол: Вебер, 38 (автогол).

Франция на Евро-2024 стартует в статусе действующего финалиста чемпионата мира-2022. Команды соревнуются в Группе "D" вместе с Нидерландами и Польшей, пишет 24 канал.

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Удачное начало для Франции

Уже с первых минут французы начали активно создавать давление на соперника. На 8-й минуте Мбаппе с левого фланга пытался пробить в ближний угол, однако голкипер Австрии сбросил мяч на угловой.

При попытке атак со стороны французских игроков, австрийцы фолили, за что получали предупреждения. В общем все удары французов блокировались командой соперника.

На 36-й минуте Австрия могла записать гол на свой счет, однако мяч пролетел в миллиметре от ворот, после того как отрыкошетил от голкипера.

На 38-й минуте Мбаппе с передачи попал в голову Вебера, а мяч отскочил в ворота Австрии. Таким образом, автогол австрийца выводит Францию вперед.

Видео первого гола в матче

Сломанный нос у Мбаппе

На 46-й минуте Вебер грубо сыграл против Гризманна, толкнув его в рекламный щит. Француз получил рассечение лба, ему наложили повязку и он вернулся на поле.

Впоследствии Мбаппе пытался пробить прямо перед воротами соперника, однако мяч прошел мимо них.

После этого команды больше обменивались моментами.

На 67-й минуте Гризманн не успел к мячу, чтобы замкнуть прострел с левого фланга. После этого австрийцы заблокировали атаку французов.

Вскоре, на 70-й минуте, Баумгартнер грубо сыграл против голкипера сборной Франции. Шипы бутсов австрийца едва не прошлись по лицу Меньяна, однако он не получил повреждений.

Неприятная ситуация произошла на 85-й минуте. Вследствие игровой ситуации у Мбаппе подозрение на перелом носа, футболист был весь в крови. После этого француз был предупрежден за выход на поле до замены.

Напомним, что 17 июня состоялись также матчи Румыния – Украина (3:0) и Бельгия – Словакия (0:1).