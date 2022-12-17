Кровавый футбол: в Австралии голкипер получил мусорником по лицу

Дерби между австралийскими командами Мельбурн Виктори и Мельбурн Сити был прерван. Все из-за фанатов, выбежавших на поле.

Голкипер Мельбурн Сити Том Гловер покинул поле с травмами. У вратаря рассечена щека и подозрение на сотрясение мозга после полученного удара урной.

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Хаос в Австралии

Матч австралийской лиги остановился внутри первого тайма. Болельщики Виктории Мельбурн выбежали на поле в рамках заранее спланированного протеста. Фанаты выбежали на поле на 22 минуте матча, швыряя файеры и другие предметы, прежде чем Гловер пострадал.

Голкипер пытался сохранять покой, когда на поле начался хаос. Болельщики выбежали именно за его ворота. Один из них пытался толчком сбить Гловера с ног перед тем, как вратарь пострадал от металлического контейнера. Также болельщики окружили рефери, которому уже некуда было бежать. Матч остановили из-за "опасной ситуации в отношении игроков".

Фанаты планировали покинуть матч до финального свистка. Акция протеста была спланирована против Автралийской профессиональной лиги, продавшей трехлетний гранд-финал правительства Нового Южного Уэльса за 20 миллионов долларов. Решение возмутило австралийских фанатов, а вот какая причастность к этому Тома Гловера пока неизвестна.