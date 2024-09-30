Атлетико на последних минутах вырывает ничью у Реала в ожесточенном дерби Мадрида

В воскресенье, 29 сентября, в столице Испании состоялось главное событие этого уикенда. Атлетико на "Ванда Метрополитано" принимал Реал в рамках 8-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025.

Атлетико – Реал 1:1

Голы: Корреа, 90+5 – Милитао, 64

Удаление: Льоренте, 90+9

Реал не уступает в Ла Лиге на протяжении 39 матчей, беспроигрышная серия "сливочных" длится с сентября 2023 года. Именно тогда подопечные Анчелотти уступили Атлетико на "Ванда Метрополитано" со счетом 3:1, поэтому оба клуба понимали важность этого дерби, сообщает 24 канал.

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Атлетико и Реал не выявили победителя

"Галактикос" активно начали матч и сразу организовали атаку на ворота "матрасников", но до гола дело так и не дошло. В течение первого тайма команды обменивались атаками.

Единственный опасный момент в первой половине игры произошел на 17-й минуте после удара Вальверде из-за пределов штрафной, но Облак перевел мяч на угловой. В итоге первый тайм завершился со счетом 0:0.

На второй тайм команд вышли, чтобы забирать важные 3 очка. На 50-й минуте в одной из атак "Королевского клуба" Родриго нанес опасный удар, но мяч пролетел над перекладиной.

На 64-й минуте матча Эдер Милитао мощным ударом пробил голкипера "матрасников" после подачи с левого фланга от Винисиуса Жуниора. Счет 1:0 в пользу "бланкос".

Болельщики Атлетико устроили настоящий протест после того, как Реал открыл счет. Они забросали голкипера "галактикос" Тибо Куртуа различными предметами и скандировали оскорбления в сторону Винисиуса Жуниора.

Главный рефери матча приостановил игру и попросил футболистов покинуть поле на некоторое время. Диего Симеоне и игроки Атлетико пытались успокоить разъяренных фанатов. Через 15 минут команды вернулись на поле.

В последней трети второго тайма "кольчонерос" отчаянно пытались исправить ситуацию и смогли забить в самой концовке матча. Аргентинский нападающий Анхель Корреа эффектно обыграл Куртуа и сравнял счет.

Последние минуты игры превратились в настоящий ад. Рефери даже пришлось удалить Маркоса Льоренте. В итоге мадридское дерби завершилось со счетом 1:1.

Видеообзор матча Атлетико – Реал: