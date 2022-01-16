Аталанта без Малиновского прервала победную серию Интера в Серии А

Аталанта 16 января принимала Интер в центральном матче тура Серии А. "Нерадзурри" потеряли очки на выезде.

Аталанта – Интер 0:0

Аталанта и Интер подошли к матчу в статусе четвертой команды и лидера Серии А соответственно.

В заявке хозяев не нашлось места для Руслана Малиновского. Накануне поединка украинец получил положительный тест на коронавирус.

Также из-за этой проблемы в списке отсутствовал Иосиф Иличич.

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Интер создал первую опасную атаку в матче. Джеко стал адресатом передачи в штрафную Аталанты, но мяч после его удара головой пролетел мимо стойки.

Уже через десять минут гости снова создали остроту возле владений соперника. Санчес дальним выстрелом проверил на бдительность вратаря бергамовского клуба. Муссо в феноменальном прыжке вытащил мяч из девятки ворот.

В конце первого тайма хозяева хотели заработать пенальти. Палашич упал в штрафной "нерадзурри", апеллируя к арбитру о нарушении правил. Но судья не повелся на провокации игроков клуба из Бергамо.

Первая часть игры завершилась нулевой ничьей.

Аталанте не хватало Малиновского

Практически после свистка арбитра о начале второго тайма могли забить хозяева. Пессина продемонстрировал дриблинг в штрафной соперника, но его удар низом потянул вратарь Интера.

На экваторе второй 45-минутки еще один шанс забить имел Джеко. Боснийский нападающий Интера во второй раз пробил головой мимо ворот.

В последней 10-минутке основного времени Муриэль ответил не менее остро. Ханданович в сумасшедшем сейве потянул удар Луиса.

Лидер чемпионата потерял очки

В конце матча оба тренера освежили игру заменами, но ротации в составах не позволили командам размочить нули на табло.

Аталанта без Малиновского смогла отобрать очки у лидера сезона Интера – 0:0. Бергамовский клуб прервал 5-матчевую победную серию "нерадзурри".