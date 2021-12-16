Ассист Безуса не помог Генту избежать поражения от Мехелена Шведа: видео 7 голов

Мехелен и Гент сыграли в ярком матче чемпионата Бельгии. Клубы на двоих забили 7 голов.

Мехелен – Гент 4:3

Голы: Мрабти, 36, 60 (п), Сторм, 54, 70 – Туссудали, 33, 68, Депуатр, 50

Роман Безус вышел в стартовом составе Гента. Марьян Швед в украинском дерби в Бельгии вышел на замену в Мехелене во втором тайме как раз на 79-й минуте, когда поле покинул Безус.

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Команды выдали очень щедрый на голы матч. В первом тайме Мехелен и Гент забили по одному голу и завершили 45-минутку мировым счетом 1:1.

Больше голов было после перерыва. Гости первыми забили, но Мехелену удалось ответить двумя голами и уже повести со счетом 3:2.

На 68-й минуте Гент ликвидировал преимущество соперника. Туссудали замкнул прострел Безуса и оформил дубль во встрече – 3:3. Украинец отметился ассистом.

Уже через две минуты хозяева снова вышли вперед благодаря голу от Сторма.

Мехелен переиграл Гент в голевой перестрелке в чемпионате Бельгии – 4:3.

Если Безус отметился голевой передачей, то Шведу не удалось запомниться результативными действиями. Марьян никак не проявил себя после выхода с замены.

Гент после поражения с 30 очками замыкает пятерку в турнирной таблице.

Мехелен идет шестым, имея в своем активе такое же количество баллов – 30. Только за лучшую дополнительную статистику клуб Безуса опережает команду Шведа.

Мехелен – Гент: видеообзор матча