"Выпивал определенную дозу и забывал о войне": Милевский откровенно рассказал, что вызвало кому

39-летний украинский эскфутболист Артем Милевский в сентябре 2023 года был введен в состояние искусственной комы из-за проблем со здоровьем. Бывшая звезда Динамо и сборной Украины назвал дозу, которая довела его до этого состояния.

Экс-форвард киевского Динамо и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский признался, что после начала войны у него была депрессия. Из-за этого 39-летний бывший спортсмен начал употреблять много алкоголя и подорвал себе здоровье.

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Милевский рассказал, сколько выпивал в день алкоголя

"После начала полномасштабной войны у меня началась депрессия, которая увеличивалась с каждым месяцем. На то время я был один, никого в тот момент у меня не было, это было тяжело. И какой-то процент алкоголя действительно меня спасал.

Я выпивал определенную дозу и забывал о войне. Грамм 300 рома или виски в день. Это продолжалось месяцами, было большое накопление и состояние ухудшалось", – сказал Милевский.

Напомним, в сентябре 2023 года Артем Милевский попал в больницу, где проходил реабилитацию от алкогольной зависимости. Он находился в критическом состоянии, дело дошло даже до комы. Благодаря друзьям и медикам его вытащили из этого положения. Президент киевского Динамо Игорь Суркис оплатил лечение, после чего экс-капитан киевлян вернулся к нормальной жизни.