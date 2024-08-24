Экс-форвард Динамо поговорил с Судаковым после поражения от Александрии

Сегодня, 24 августа, зрелищный матч показали Александрия и Шахтер. Подопечные Руслана Ротаня сотворили настоящее чудо, перевернув игру после двух пропущенных мячей.

Экс-форвард сборной Украины и Динамо, Артем Милевский пообщался с полузащитником "горняков" Георгием Судаковым. Игрок был расстроен поражением от Александрии со счетом 4:3.

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Милевский позвал Судакова на кофе

Артем Милевский рассказал, что очень любит и уважает Георгия. Экс-игрок Динамо написал после игры Судакову, на что он ответил, что добираются с командой домой.

Артем не смотрел игру и спросил у Судакова, почему он такой грустный. Георгий ответил коротко: "А ты счет посмотри". Милевский признался, что счет 4:3 в пользу Александрии шокировал его.

После этого Артем пошутил над Георгием, заявив, что как динамовец, он доволен результатом. Также экс-форвард попросил Судакова его футболку, но тот спросил: "После матча с Александрией она тебе еще нужна?

Короче, договорились во вторник кофе выпить. Я вообще большой поклонник Судакова. У меня с ним есть совместные фотки, еще когда он малым был. Тем более мы с ним две "десятки". У нас общее уважение друг к другу. Младшее поколение очень дисциплинированное и режимное, в отличие от нас. Приятно наблюдать за молодежью,

– рассказал Милевский.

Также Артем дал совет молодому игроку, исходя из своего опыта. Милевский порекомендовал подниматься ближе к нападающим, а не забирать мячи у защитников.

Артем Милевский позвал Судакова на кофе/ скрин из инстаграма Милевского

Напомним, что это поражение стало для Шахтера вторым в начале нового сезона Украинской Премьер-Лиги. До этого донетчане проиграли 1:0 житомирскому Полесью.