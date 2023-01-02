Днепр-1 потеряет нападающего: на собрании в Турции к лидеру УПЛ присоединится лидер Вереса
Источник:FCDNIPRO.COM
В зимнее трансферное окно Днепр-1 будут ждать кадровые изменения. В Турции к команде присоединится один из лидеров ровенского Вереса Евгений Пасич.
Днепр-1 может отправиться на тренировочные сборы в Турцию не в полном составе. По информации издания, Артем Громов не останется в команде во вторую часть сезона.
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Кадровые изменения в расположении лидера УПЛ
Футболист не поедет с Днепром-1 на зимние сборы Контракт нападающего с днепровским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
Однако не потерями единственными. В Турции к лидеру УПЛ присоединится правый полузащитник ровенского Вереса Евгений Пасич. Интересно, что один из братьев Пасич имеет соглашение с ровенчанами, которое истекает тоже по окончании сезона-2022/2023.
Возможно, потенциальный новичок Днепра-1 провел в этом сезоне за Верес 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Отметим, что в составе Вереса продолжает играть его брат Геннадий Пасич.
Напомним, Днепр-1 закончил первый круг УПЛ в статусе лидера. Подопечные Александра Кучера опережают Шахтер и Динамо на 5 баллов. Клуб из Днепра гарантировал себе евровесну, продолжив выступления в плей-офф Лиги конференций.
Что известно об Артеме Громове
- Свою профессиональную карьеру начинал в Ворскле-2. После чего 1 января 2010 перешел в главную команду полтавского клуба.
- С 2016 по 2017 год попытался закрепиться в составе Динамо Киев, но закрепить за собой место в основе украинского гранда Громов не сумел.
- С 3 марта по 16 августа 2017 стал ошибкой в жизни украинского нападающего. Артем перешел в русский Крылья Советов.
- В августе того же года вернулся в Украину, подписав контракт с луганской Зарей. С июля 2022 выступал за Днепр-1.
- В сезоне-2022/2023 Громов 14 раз появлялся на футбольном поле. За сыгранное время отличился одним голом и двумя результативными передачами.