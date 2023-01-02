Днепр-1 потеряет нападающего: на собрании в Турции к лидеру УПЛ присоединится лидер Вереса

В зимнее трансферное окно Днепр-1 будут ждать кадровые изменения. В Турции к команде присоединится один из лидеров ровенского Вереса Евгений Пасич.

Днепр-1 может отправиться на тренировочные сборы в Турцию не в полном составе. По информации издания, Артем Громов не останется в команде во вторую часть сезона.

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Кадровые изменения в расположении лидера УПЛ

Футболист не поедет с Днепром-1 на зимние сборы Контракт нападающего с днепровским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Однако не потерями единственными. В Турции к лидеру УПЛ присоединится правый полузащитник ровенского Вереса Евгений Пасич. Интересно, что один из братьев Пасич имеет соглашение с ровенчанами, которое истекает тоже по окончании сезона-2022/2023.

Возможно, потенциальный новичок Днепра-1 провел в этом сезоне за Верес 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Отметим, что в составе Вереса продолжает играть его брат Геннадий Пасич.

Напомним, Днепр-1 закончил первый круг УПЛ в статусе лидера. Подопечные Александра Кучера опережают Шахтер и Динамо на 5 баллов. Клуб из Днепра гарантировал себе евровесну, продолжив выступления в плей-офф Лиги конференций.

Что известно об Артеме Громове