Месяц держал в тайне: бывший футболист сборной Украины во второй раз стал отцом

Бывший футболист сборной Украины и целого ряда клубов УПЛ Артем Федецкий сообщил радостное известие. В его семье произошло пополнение.

9 января Артем Федецкий сообщил о рождении уже второго сына в его семье. Интересно, что бывший футболист Днепра, Карпат, Шахтера и других клубов сообщил счастливую новость с опозданием.

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Пополнение в семье Федецкого

Сын Артема появился на этот свет еще 9 декабря 2023 года. Второй раз новоиспеченный папа не сдержал своих радостных эмоций, выложив фото ручки маленького первенца из Волынского областного перинатального центра.

Ровно месяц назад мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный дар отцовства и судьбы, что такое безусловное счастье нам подарила,

– написал под фото Федецкий.

Напомним, что Федецкий уже имеет старшего сына Адриана в совместном браке с избранницей Юлией, на которой женился еще в 2007-м году. Теперь семья бывшего защитника увеличилась еще на маленького казака.

В комментариях под публикацией все бросились поздравлять Артема с рождения сына. Одной из первых Федецкого поздравила Влада Седан, жена Александра Зинченко, который сам относительно недавно стал отцом еще одной дочери.

Также поздравили Артема украинские спортивные журналисты Виктор Вацко, Александр Денисов, Игорь Бурбас и Александра Лобода, футболист Бенфики Анатолий Трубин и звезды украинского шоу-бизнеса.

Отметим, что в последнее время в украинском мире футбола наблюдается некий "бейби БУМ". 8 января о рождении третьего ребенка сообщила легенда Динамо Киев и сборной Украины Олег Гусев.

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