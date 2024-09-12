Хорошие новости из лазарета: Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Артем Довбик постепенно восстанавливается после полученного повреждения. Футболист уже вернулся к тренировкам.

В начале сентября стало известно, что Артем Довбик получил травму. Из-за этого он пропустил сентябрьские матчи Лиги наций в составе сборной Украины.

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Возвращение Довбыка к тренировкам

Отмечается, что украинский нападающий пока работает только по индивидуальной программе.

Однако несмотря на это у Ромы есть "хорошие предчувствия" относительно сроков его восстановления. Напомним, что спортивный врач Ромы отметил, что травма Довбика несерьезная. Он попытается восстановиться к матчу с Дженоа.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбык еще не отметился ни одним результативным действием за Рому.

Отметим, что матч с Дженоа в рамках Серии А запланирован на 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени.