Худший за 90 минут: стала известна оценка Довбыка в игре против Венеции

В воскресенье, 29 сентября, Рома дома принимала Венецию в рамках 6-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. Матч завершился победой "волков" со счетом 2:1.

Украинский нападающий римлян Артем Довбик начал игру с первых минут. Поединок на стадионе "Олимпико" выдался худшим для 27-летнего форварда за время выступлений в Роме, об этом сообщает WhoScored.

Читайте также Жирона с Цыганковым в составе не смогла обыграть Сельту в матче Ла Лиги

Оценка Довбика в матче против Венеции

Артем Довбик попал в стартовую одиннадцатку римской команды на домашний матч против Венеции. Украинский голеадор провел на поле все 90 минут, но не смог отличиться результативными действиями.

Матч между Ромой и Венецией завершился со счетом 2:1. В составе "волков" отличились Брайан Кристанте и Никколо Пизилли, а со стороны "крылатых львов" автором забитого гола стал Йоэль Похьянпало.

По данным статистического портала WhoScored украинский нападающий римлян получил худшую оценку в команде – 6.4 балла. Лучшим игроком противостояния стал Анхелиньо из Ромы – 7.7 баллов.

Напомним, что до этого Артем Довбык забивал в трех матчах подряд в футболке римлян. Также украинец имеет в своем активе 1 голевую передачу.