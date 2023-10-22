И снова забавный мяч: Беседин в очередной раз отличился голом в Казахстане – курьезное видео

Украинский форвард продолжает приносить пользу своей команде. Но вот нападающий снова забил в абсурдном стиле.

Артем Беседин отметился голом за Ордобасы. Бывший игрок Динамо забил свой второй гол в Казахстане.

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Главное – результат

Украинский нападающий нашел себя в состоянии Ордобасы. Беседин стал основным игроком команды и по чуть-чуть начинает набирать форму, забивая голы. В частности, в прошлом матче казахского коллектива Артем отметился мячом, который мог даже вызвать смех болельщиков, поскольку нападающий забил гол, просыпая защитников, что ошеломило вратаря соперника Теперь украинец снова комично отличился.

В частности, в игре 25-го тура чемпионата Казахстана Ордобасы провели встречу с Шахтером из Караганды. Уже на 12-й минуте игры клуб Беседина побеждал со счетом 2:0, а уже на 27-й – Артем продолжил избиение. Вингер "святых" прострелил с фланга на украинца, перед которым находились пустые ворота. Но вот нападающий, ударив, попал себе в грудь, и только после такого курьеза мяч залетел в сетку.

Матч между Ордобасом и Шахтером еще продолжается. Пока "святые" побеждают со счетом 3:1.

Видео гола:

Стоит отметить, что Ордобасы – лидер чемпионата Казахстана. В активе команды украинца 58 очков, что на 6 баллов больше, чем у ближайшего преследователя Астаны. Беседин успел провести за казахский коллектив уже 8 матчей, в которых забил два гола (в двух играх подряд).