Арсенал нашел замену Мудрику и готов отказаться от украинца из-за завышенных требований Шахтера

Лондонцы не собираются платить 100 миллионов евро за игрока сборной Украины. "Канониры" нашли альтернативу вингеру в составе Брайтона.

Вингер Шахтера Михаил Мудрик стал главным украинским трансферным лотом этой зимой. После яркого выступления осенью игрок привлек к себе внимание топ-клубов.

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Наиболее предметный интерес к футболисту проявляет Арсенал. Недавно лондонцы сделали предложение Шахтеру в размере почти 75 миллионов евро, однако дончане хотят не менее сотни миллионов за Мудрика.

Впрочем, такая позиция "горняков" уже отпугивает Арсенал. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "канониры" не собираются поступать в аукцион за Мудрика. Пока клуб готов заплатить за футболиста не более 75 миллионов евро.

Японская альтернатива Мудрику

Еще летом Шахтер требовал за него 45 миллионов, а теперь дончане хотят использовать интерес Челси к Михаилу как возможность выжать из Арсенала больше денег. Потому команда Микеля Артеты готова к выходу из переговоров.

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К тому же "канониры" уже определились с альтернативой для Мудрика. В клубе намерены пригласить вингера Брайтона Каору Митому. Японец уже неплохо проявил себя в АПЛ и засиял на ЧМ-2022, дойдя до 1/8 финала.

История успеха Мудрика в Шахтере

В этом сезоне Михаил показывает невероятную игру, став настоящим лидером Шахтера. В 18 матчах за дончан вингер забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. В том числе на его счету 3+2 в Лиге чемпионов.