Арсенал несется к чемпионству: лондонцы без Зинченко уничтожили непростой Ньюкасл

Ньюкасл не смог дать достойное сопротивление Арсеналу, который выиграл в АПЛ уже шестой раз подряд. Команда Микеля Артеты отстает от лидера на два очка.

Арсенал – Ньюкасл 4:1

Голы: Ботман, 18 (автогол), Гаверц, 24, Сака, 65, Кивиор, 69 – Уиллок, 84.

В чемпионате Англии в этот уикенд проходят матчи 26 тура АПЛ. На вечер субботы была вынесена центральная игра выходных, в которые Арсенал принимал Ньюкасл, пишет 24 канал.

По теме Не без ошибки Забарного: Манчестер Сити победил команду украинца и продолжил крутую серию в АПЛ

Опять без Зинченко

Команда Микеля Артеты демонстрирует невероятную форму в 2024 году. "Канониры" выиграли пять матчей подряд, в том числе и у прямого конкурента за чемпионство Ливерпуля. Игра против Ньюкасла лишь продолжила эту удивительную серию.

К сожалению, уже четвертый матч подряд вне игры остается Александр Зинченко, который залечивает травму икроножной мышцы. Впрочем и без украинца Арсенал по сути не заметил Ньюкасл.

Начало разгрому положил защитник "сорок" Ботман, который после углового хозяев закатил мяч в собственные ворота. А через несколько минут удвоил счет Гаверц после прострела Мартинелли.

Читайте также Мудрик в шаге от первого трофея за Челси в бою против Ливерпуля: анонс финала Кубка лиги

Арсенал не остановить

От Ньюкасла не было почти никакой контригры и опасных моментов. Подопечные Артеты продолжили свою феерию и забили еще дважды после перерыва. Третий гол на счету Сака, который включил эффектный и эффективный дриблинг.

А поставил точку в игре после углового Кивиор, который является конкурентом Зинченко по позиции. Гол Уиллока под занавес матча лишь размочил счет и не более.

Поэтому Арсенал выигрывает шестую игру АПЛ подряд с общим счетом 25:3. Лондонцы остаются третьими, в одном балле позади Манчестер Сити и в двух – позади Ливерпуля.