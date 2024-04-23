Унижение команды Мудрика: Арсенал Зинченко деклассировал Челси в лондонском дерби
Во вторник, 23 апреля, состоялся перенесенный матч 29 тура АПЛ между командами Арсенал и Челси. Поединок в Лондоне завершился уверенной победой команды Александра Зинченко.
Арсенал – Челси 5:0
Голы: Троссард, 4, Уайт, 52, 70, Гаверц, 57, 65
В первом круге команды на "Стэмфорд Бридж" сыграли вничью 2:2. Одним из героев поединка тогда был Михаил Мудрик, который забил гол в ворота "канониров", пишет 24 Канал.
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Позорный разгром Челси
Главный тренера Арсенала Микель Артета снова оставил на скамейке запасных Александра Зинченко. Зато его визави Маурисио Почеттино доверил место в старте Михаилу Мудрику.
Начало матча стало холодным душем для гостей. Хавбек "канониров" Деклан Райс прошел защиту "пенсионеров", как нож сквозь масло и отдал пас на Леандро Троссарда. Бельгиец без лишних раздумий пробил по воротам. 1:0 – хозяева уже на 4-й минуте повели в счете.
В середине первого тайма Арсенал усилиями Гаверца и Троссарда должен был делать разницу. Однако Челси на последнем рубеже спасал голкипер Петрович. При минимальном счете команды ушли на перерыв.
Первые минуты второго тайма еще долго будут вспоминать игроки Челси. В течение пяти минут мяч дважды побывал в воротах Петровича. Сначала Бен Уайт удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового.
А на 57-й минуте встречи быстрая контратака "канониров" завершилась техничным ударом Гаверца под перекладину ворот.
На этом подопечные Артеты не остановились. Кай Гаверт и Бен Уайт оформили по дублю и сделали счет неприличным.
Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу "канониров" – 5:0.
Как сыграли Мудрик и Зинченко
Михаил Мудрик сыграл 66 минут игрового времени. Украинский вингер пытался обострять игру. Однако чего-то необычного создать не сумел.
Александр Зинченко появился на поле на 72-й минуте встречи, когда результат был обеспечен.
Турнирное положение команд
- Арсенал продолжает лидировать в АПЛ. "Канониры" на три очка опережают Ливерпуль и на четыре Манчестер Сити. Однако "мерсисайдцы" сыграли на один матч меньше, а "горожане" на два.
- Челси остался на 9-й строчке чемпионата Англии. У команды Почеттино 47 очков в 32 матчах. "Песионеры" сохраняют шансы попасть в еврокубки.
Видеообзор матча Арсенал – Челси