Арсенал – Челси: где смотреть онлайн матч АПЛ
Источник:24 канал
В рамках 2 тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между Арсеналом и Челси. Команды встретятся 22 августа на поле "канониров". Посмотреть матч можно и в Украине.
Арсенал – Челси: где смотреть онлайн матч АПЛ
Матч Арсенал – Челси начнется в 18:30 по киевскому времени. В Украине игру покажет телеканал Setanta Sports.
К теме Спасется ли Артета от отставки: прогноз на лондонское дерби Арсенал – Челси
В Украине канал Setanta Sports есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive. Ее стоимость составляет 109 гривен в месяц.
Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная". Стоимость подписки от 199 до 299 гривен в месяц.
Также канал доступен на сайте Setanta Sports. Подписка на один месяц составляет 3 доллара.
- Арсенал неудачно начал сезон в АПЛ. В 1 туре "канониры" сенсационно проиграли новичку АПЛ Брентфорд (2:0).
- Зато Челси уверенно победил Кристал Пэлэс со счетом 3:0.