Безумный камбэк Арсенала: команда Зинченко вытащила мертвый матч с аутсайдером АПЛ – видео

Арсенал был близок к провалу в домашней игре с Борнмутом. Впрочем, три гола во втором тайме принесли подопечным Артеты победу и сохранили отрыв от преследователя.

Арсенал – Борнмут 3:2

Голы: Партей, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 – Биллинг, 1, Сенеси, 57.

В эти выходные в Англии проходят поединки 26 тура АПЛ, пишет 24 канал. В первой игре субботы Манчестер Сити обыграл Ньюкасл и продолжил борьбу за чемпионство.

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Главный конкурент команды Гвардиолы играл чуть позже – Арсенал принимал на своем поле аутсайдера Борнмута. С первых минут на поле появился Александр Зинченко, в то время как Илья Забарный не попал даже в заявку, восстанавливаясь от травмы.

Борнмут отправляет соперника в нокдаун

"Вишни" сумели ошеломить фаворита уже на десятой секунде. Разыграв мяч из центра поля, гости пронеслись по флангу и прострелили в центр площадки Арсенала. Защита не смогла разобраться и выбить снаряд, который попал в Биллинг.

Тот в упор расстрелял Рамсдейла, записав на свой счет второй самый быстрый гол в истории АПЛ. Только гол Шейна Лонга за Саутгемптон против Уотфорда в 2019-м был быстрее – 7,5 секунды.

Арсенал сразу забрал мяч под свой контроль на насев на ворота гостей. Впрочем, забить до перерыва не удалось, а в начале второго тайма Борнмут забил второй раз. После подачи с углового никто не накрыл Сенеси, который головой отправил мяч в ворота.

Невероятный камбек лондонцев

Лишь после этого лондонцы начали реализовывать свои моменты. Уже через пять минут после второго точного удара Борнмута отличился Партей. Угловой привел к сумбуру в площадке гостей и ганец первым отозвался на заброс от Смита-Роу.

А уже на 70 минуте "канониры" сравняли счет. Вышедший на замену Уайт мощным ударом после перевода с другого фланга заставил мяч пересечь лицевую линию ворот.

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Последние минуты матча проходили исключительно на половине поля Борнмута. Гости встали в оборону и пытались отразить многочисленные атаки лондонцев. Это им почти удалось, но на последней компенсированной минуте Арсенал вырвал победу.

После удара Зинченко игроки Борнмута перевели мяч на угловой. Подачу Эдегора гости отбили, но сферу подхватил Нельсон и нанес поразительный удар в дальний угол. У кипера не было шансов.

Таким образом, "канониры" одерживают валидольную победу над аутсайдером и сохраняют отрыв от МанСити в пять очков. Борнмут продолжает идти в зоне вылета на 19 месте. Расстояние от спасения составляет всего один балл.

Видеообзор матча Арсенал – Борнмут: