Не помог с Шотландией: ключевой игрок сборной Украины вернулся после травмы

Виталий Миколенко был вынужден пропустить игру против "тартановой" армии в Лиге наций. Впрочем, к игре с Арменией защитник Эвертона должен быть готов.

В среду сборная Украины по футболу отыграла первый сентябрьский матч в Лиге наций. Команда Александра Петракова разгромно уступила гостям Шотландии (0:3).

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Теперь "сине-желтые" должны исправлять положения в последних двух играх. Уже 24 октября (суббота) Украина сыграет на выезде против Армении.

В четверг подопечные Петракова прибыли в Ереван и уже провели первую тренировку в столице Армении. Расположение сборной покинули Анатолий Трубин (уехал в молодежку) и Виктор Коваленко.

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В пятницу команду должен пополнить новичок из Днепра-1 Эдуард Сарапий. Также хорошие новости пришли от медицинского штаба по отношению к Виталию Николенко.

Защитник Эвертона пропустил игру с шотландцами, но его повреждение оказалось несерьезным. Виталию диагностировали небольшое воспаление мышцы, и он уже тренировался в общей группе.

Положение сборной Украины

Напомним, что сборная Украины идет второй в своей группе Лиги наций (7 очков), отставая на два балла от шотландцев (9). Ирландия имеет 4 балла, Армения – 3.

После игры в Ереване команду Петракова ожидает решающая битва группы против Шотландии в Кракове. Две победы позволят нашей команде занять 1 место, выйти в дивизион А и оказаться во второй корзине при жеребьевке отбора Евро-2024.