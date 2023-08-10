Могло быть хуже, если бы не Бущан: Динамо начинает евросезон с поражения в Греции – видео гола

Команда Мирчи Луческу неплохо смотрелась против Ариса только в финальном отрезке. Гол грекам принес пенальти за игру от Сироты.

Арис – Динамо 1:0

Гол: Пальма, 69 (пен)

Киевское "Динамо" начало свой евросезон. В прошлом году киевляне заняли 4 место в УПЛ, из-за чего вынуждены стартовать в Лиге конференций, пишет 24 канал.

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Соперником "бело-синих" в 3 квалификационном раунде стал Арис. В прошлом году клуб из Салоник занял пятое место в чемпионате Греции. Мирча Луческу выставил в большинстве своем ожидаемый состав, но удивил отсутствием Владислава Ваната.

Форвард оказался в запасе, тогда как место на острие атаки досталось Бенито. Несмотря на то, что Динамо было фаворитом в матче, игру контролировал Арис. Хозяева чаще беспокоили Бущана, исполнившего четыре сейва за матч.

При этом Георгий чуть не взял пенальти в середине второго тайма. Сирота сыграл рукой в своей площадке, но Пальма таки прошил кипера Динамо. Тот по сути отбил в свои ворота.

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Арис действительно наиграл на гол, тогда как киевляне впервые пробили в створ аж на 70 минуте. Греки закрывали Бенито, Ярмоленко и Кабаева. Удары Шапаренко и Буяльского не составляли проблемы для Хулиана.

Даже активизация на исходе игры не дала Динамо возможности вырвать ничью. Таким образом, "бело-синие" оказались на грани вылета из Лиги конференций, через неделю (17 августа) в Бухаресте нужно обязательно побеждать.

Видео гола Пальмы: