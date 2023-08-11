Еще и назвали "нацистами": фаны Ариса устроили провокацию в игре с Динамо – фото

В четверг, 10 августа, Арис принимал Динамо в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Болельщики греческого клуба отметились неприятным поступком.

В начале матча Арис – Динамо в прямую трансляцию попали трибуны с греческими фанатами, которые в первом тайме размещались за воротами Георгия Бущана.

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Таким фанатам не место на трибунах

Однако для украинцев здесь ждала неприятная неожиданность в виде провокационного баннера. Фанаты Ариса вывесили на трибуне плакат с надписью "smash azov nazis", что в переводе "разбейте нацистов "Азова", он был очень заметен, ведь был самым большим среди других.

Хотя здесь можно даже не удивляться, учитывая дружбу между греческими и русскими болельщиками.

Через некоторое время баннер скрылся с хозяйственной трибуны. То ли греки так захотели, то представители УЕФА усмотрели провокацию? Пока неизвестно.

Интересно, впаяют ли Арису штраф от УЕФА за такую провокацию от греческих фанатов Ариса в сторону Украины, где продолжается война против России.



Провокационный баннер на матче Арис – Динамо / Скриншот с трансляции

К сожалению, футболисты Динамо не смогли отплатить сопернику за такую провокацию их фанатов. На 69-й минуте хозяева сделали право на пенальти, которое судья откровенно нарисовал, ведь мяч не попал в руку, как увидел главный арбитр встречи. Мяч коснулся руки. Но ВАР на этой стадии еврокубков не назначен, поэтому пересмотреть видеоповтор у судьи не было.

Бущан угадал направление удара, но не смог парировать выстрел от Пальмы, который впоследствии стал автором единственного победного гола в поединке для Ариса.

Финальный свисток зафиксировал победу минимальной победы греческого клуба 1:0. Ответный матч в румынском Бухаресте на местном стадионе Рапида состоится 17 августа. У киевлян еще есть все шансы на проход в следующий раунд Лиги конференций.