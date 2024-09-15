Украина – Аргентина: онлайн-трансляция матча чемпионата мира-2024 по футзалу

В воскресенье, 15 сентября, сборная Украины по футзалу сыграет первый поединок группового раунда чемпионата мира. Соперником "сине-желтых" будет команда Аргентины.

Поединок стартового тура Украина – Аргентина состоится в столице Узбекистана Ташкенте. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Первая игра Украины на ЧМ-2024 по футзалу

Во время жеребьевки финального турнира Украина попала в группу С. Соперниками подопечных Александра Косенко на групповой стадии будут сборные Аргентины, Анголы и Афганистана.

Стартовый поединок украинцы сыграют против Аргентины – действующего финалиста мирового первенства. Для нашей команды это первая игра на таком уровне с 2016 года, когда украинцы в последний раз играли на Мундиале. Кстати, в том розыгрыше торжествовали именно аргентинцы.

Онлайн-трансляция матча Украина – Аргентина

Отметим, в плей-офф выйдут победители и вторые команды из каждого из шести квартетов, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места. После этого состоятся поединки 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, матч за 3-е место и финал.