"Мне все равно": Бензема сделал неоднозначный пост перед финалом Аргентина – Франция на ЧМ-2022

Обладатель Золотого Мяча успел восстановиться к поединку за Кубок мира. Впрочем, Дидье Дешам не рассчитывает на Карима, из-за чего у того могла появиться обида.

Уже в воскресенье, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира 2022 года. В поединке за Кубок мира сойдутся между собой сборные Аргентины и Франции.

Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

Подопечные Дешама являются действующими чемпионами, но перед этим турниром столкнулись со многими кадровыми проблемами. Из-за травм на турнир не смог уехать ряд важных игроков, в том числе и Карим Бензема.

Обладатель Золотого Мяча получил повреждение квадрицепса перед ЧМ-2022 и не сыграл на турнире ни минуты. Впрочем, его восстановление проходило быстро и игрок уже тренируется в состоянии Реала.

Бензема обиделся на Дешама?

Был слух, что Бензема сможет помочь сборной Франции в финале, ведь не был отчислен из заявки. Однако Дидье Дешам опроверг эту информацию, заявив, что "Ле Блэ" готовится к решающему матчу без Карима.

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Похоже, что форварда это задело. На своей странице в инстаграмме Бензема опубликовал свое фото с загадочной подписью: "Мне все равно". Возможно, он имел в виду результат финала ЧМ-2022.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит решающий поединок Мундиаля. Глава государства пригласил с собой травмированных футболистов сборной, в том числе и Карима Бензема, однако пока неизвестно, поедет ли форвард в Катар.

. Финальный матч Аргентина – Франция состоится 18 декабря в городе Лусаил. Начало – в 17:00 по киевскому времени.