Кто станет трехкратным чемпионом: Аргентина и Франция сыграют в финале чемпионата мира-2022

Команды Лионеля Месси и Килиана Мбаппе разыграют звание чемпионов мира в воскресенье, 18 декабря. Аргентинцы и французы уже имеют в своем активе по два Кубка мира.

На чемпионате мира 2022 года завершились поединки 1/2 финала. Несмотря на неожиданный состав команд, матчи не подарили многие интриги и завершились неудачно для аутсайдеров.

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Во вторник Аргентина разгромила хорватов, забил команде Далича три "сухих" мяча. А в среду торжествовали французы, которые на классе переиграли сенсационную сборную Марокко, пишет 24 канал.

Таким образом, стала известна пара, которая в финале ЧМ-2022 сразится за звание чемпионов мира. Аргентина против Франции. Решающий поединок Мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Франция будет защищать трофей

"Ле Бле" является действующими чемпионами мира. Четыре года назад команда Дидье Дешама обыграла в результативном финале Хорватию (4:2) и завоевала Кубок мира.

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Всего французы дважды выигрывали чемпионат мира. Кроме 2018 года, "петухи" брали Кубок мира на домашнем турнире в 1998 году. Единственный раз французы уступили в финале в 2006 году, когда Зидан врезал Матерацци головой, а Италия выиграла в серии пенальти.

Аргентина в шестом финале

Что касается аргентинцев, то "альбиселесте" также двукратные чемпионы мира. В 1976 году Марио Кемпес и компания торжествовали на домашнем ЧМ, а уже через восемь лет в 1986-м не было равных невероятной команде с Диего Марадоной.

Кроме этого, у Аргентины еще было три проигрышных финала. На первом в истории Мундиале в 1930-м "серебряная команда" проиграла Уругваю. Затем последовали две выше упомянутые победы, а третье золото аргентинцы могли одержать в 1990 году.

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Тогда немцы одержали минимальную победу благодаря голу Бреме с пенальти. Последний раз Аргентина остановилась в шаге от Кубка мира в 2014 году, когда на их пути снова стала Германия (1:0 благодаря голу Гетце в экстратайме).

История встреч

Команды играли друг с другом 12 раз и преимущество на стороне Аргентины – шесть побед против трех ничьих и трех триумфов Франции. При этом сборные трижды встречались на чемпионатах мира и там преимущество на стороне "альбиселесте".

Что любопытно, после каждой встречи команд победитель их дуэли выходил в финал ЧМ. В 1930 году Аргентина минимально обыграла французов в группе и взяла в итоге серебряные медали.

. Топ-четверка главных бомбардиров ЧМ-2022 состоит из аргентинцев и французов. По 5 голов забили Лионель Месси и Килиан Мбаппе, тогда как по 4 – Оливье Жиру и Хулиан Альварес.

В 1978 году Аргентина снова выиграла у Франции в группе (2:1) и наконец выиграла Мундиаля. А третье их сражение прошло на ЧМ-2018. Тогда в 1/8 финала "Ле Блэ" перестреляли Месси и компанию со счетом 4:3 и прошли дальше, в итоге выиграв турнир.