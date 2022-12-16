Аргентина – Франция: полный список каналов и трансляций финала ЧМ-2022

Франция и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2022 в воскресенье, 18 декабря. Трансляция финала будет доступна и украинским болельщикам.

Аргентина и Франция дошли до финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Следовательно, в этом матче одна из сборных в третий раз в истории станет чемпионом мира. Ведь именно Франция является победителем предыдущего Мундиаля, а еще один выиграла в 1998 году. Аргентина же торжествовала на чемпионатах мира в 1978 и 1986 годах.

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Финал чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 18 декабря. Игра начнется в 17.00.

Команды сыграют матч на стадионе "Лусаил". Следует отметить, что Аргентина на этом стадионе провела четыре из шести своих матчей на чемпионате мира. Франция еще не выступала на этом стадионе.

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Кто покажет матч Аргентина – Франция в Украине

Официальным транслятором чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспильне". Так что на платформах этого вещателя и можно будет просмотреть матч.

Финал Аргентина – Франция будет показан в эфире местных телеканалов "Суспильне", на сайте "Суспильне Спорт", а также будет радиотрансляция на "Радио Проминь".

Трансляция матча Аргентина – Франция также будет на платформе Megogo, тоже официальным транслятором ЧМ-2022. Однако так трансляция будет доступна только владельцам подписок.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по футболу 2022 года.