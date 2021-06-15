Месси забил идеальный гол со штрафного в матче с Чили, Аргентина не смогла победить: видео

В первом туре группового этапа Копа Америка Аргентина сыграла вничью с Чили, а Парагвай уверенно разобрался с Боливией.
Аргентина – Чили 1:1
Голы: Месси, 33 – Варгас, 57
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Как и в поединке между командами в отборе на ЧМ-2022 (1:1), Месси открыл счет. Однако чилийцам и в этот раз удалось отыграться. Забил Варгас.
Аргентина – Чили видеообзор
Это 39-й гол 33-летнего нападающего за национальную команду в официальных матчах, что является новым национальным рекордом. Ранее это достижение принадлежало Габриэлю Батистута. Всего Месси забил 73 гола за сборную в 145 матчах.