Арбитра пожизненно дисквалифицировали после матча Динамо в чемпионате Украины U-21

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по двум матчам, в которых подозревались нарушения кодекса этики и честной игры. В одном из них принимало участие киевское Динамо.

Организовывали договорные матчи

КДК пожизненно отстранил украинского арбитра Вячеслава Молотокаса. Такое наказание 29-летний рефери получил по итогам рассмотрения игры Заря – Динамо в чемпионате Украины U-21, который состоялся 2 апреля 2019 года.

Смотрите также КДК оштрафовал Динамо на 350 тысяч гривен: расизм, баннеры и тренерские эмоции

Молотокас проходил по делу как один из организаторов договорного матча между этими командами. Сразу после того, как молодежная встреча Зари и Динамо попали под подозрение, рефери был отстранен. 24 декабря он получил официальное наказание.

Также КДК УАФ принял решение о встрече Кубка Украины Таврия – Мариуполь (0:5) от 25 октября 2017-го.

Комитет запретил футболистам Таврии Вадиму Грыппе (сейчас играет в Сумах), Роману Гурину, Максиму Логвиненко, Анатолию Масалову и Евгению Соколану в течение года условно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Испытательный срок при этом составлял два года.