Жили под землей 5 дней, – арбитр Монзуль вспомнила первые дни полномасштабной войны

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала, как ее застала полномасштабная война. Ей пришлось несколько дней жить в ужасающих условиях.

Монзуль: Это был стресс и было тяжело

Известная украинская арбитрина вспомнила, как первые дни полномасштабной русско-украинской войны. Она несколько дней пряталась под землей вместе со своими родными.

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Никто не ожидал, что в 21 веке может такое произойти. Это сложная ситуация для каждой украинской семьи, потому что семьи разобщены. Когда началась война, поначалу никто не мог в это поверить. Моя семья уехала в дом моих родителей, и мы жили под землей – в специальном месте дома. Мы были там пять дней. Это был стресс и было тяжело. Когда мы покидали Украину, мы не имели никаких представлений, что будем делать дальше,

– сказала арбитрина.

Екатерина выразила слова благодарности мировому футбольному сообществу, которая помогла ей адаптироваться к новым реалиям.

"Я благодарю всю футбольную семью, потому что мне все действительно помогли. Украинские и международные коллеги-судьи также вышли на связь, и это было очень важно для меня. Самое важное – остановить эту войну. Мир во всем мире – самое важное… Я на это надеюсь", – добавила Монзуль.

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