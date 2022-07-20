Жили под землей 5 дней, – арбитр Монзуль вспомнила первые дни полномасштабной войны
Источник:УЕФА
Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала, как ее застала полномасштабная война. Ей пришлось несколько дней жить в ужасающих условиях.
Монзуль: Это был стресс и было тяжело
Известная украинская арбитрина вспомнила, как первые дни полномасштабной русско-украинской войны. Она несколько дней пряталась под землей вместе со своими родными.
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Никто не ожидал, что в 21 веке может такое произойти. Это сложная ситуация для каждой украинской семьи, потому что семьи разобщены. Когда началась война, поначалу никто не мог в это поверить. Моя семья уехала в дом моих родителей, и мы жили под землей – в специальном месте дома. Мы были там пять дней. Это был стресс и было тяжело. Когда мы покидали Украину, мы не имели никаких представлений, что будем делать дальше,
– сказала арбитрина.
Екатерина выразила слова благодарности мировому футбольному сообществу, которая помогла ей адаптироваться к новым реалиям.
"Я благодарю всю футбольную семью, потому что мне все действительно помогли. Украинские и международные коллеги-судьи также вышли на связь, и это было очень важно для меня. Самое важное – остановить эту войну. Мир во всем мире – самое важное… Я на это надеюсь", – добавила Монзуль.
Монзуль снова будет работать на матче женского Евро-2022
- Екатерина Монзуль получила назначение на поединок 3 тура группового раунда женского Евро-2022. Она обслужит матч между Австрией и Норвегией.
- Монзуль и Стрелецкая уже работали на женском Евро-2022. Украинки судили матч первого тура между Испанией и Финляндией (4:1).
- Екатерина Монзуль регулярно работает на матчах УПЛ и одна из ведущих судей Украины. В целом она стала первой арбитриней в высшем дивизионе чемпионата Украины в 2016 году.
- Екатерина родилась в Харькове.