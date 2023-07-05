Впервые в истории английский профессиональный клуб возглавила женщина: что известно о тренере

Английский клуб Форест Грин Роверс отважился назначить главным тренером женщину. Анна Дингли будет готовить мужскую футбольную команду к новому сезону.

После вылета из Второй лиги (четвертого по силе дивизиона Англии) Форест Грин Роверс уволило Данкана Фергюсона. Новым главным тренером руководство клуба назначило Анну Дингли. Она будет готовить команду в статусе исполняющей обязанности.

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У новой наставницы есть профессиональная тренерская лицензия УЕФА. До нового назначения она работала менеджером клубной академии.

Она проделала фантастическую работу как лидер нашей академии и должным образом отвечает ценностям клуба,

– заявил председатель правления клуба Дейл Винс.

Дебют Анны Дингли состоится 5 июля во время товарищеского спарринга против Мелкшема. Таким образом, она стала первой женщиной, возглавившей английский профессиональный футбольный клуб.

Справка. Анна Дингли начала работать в Форресте Грин Роверс в 2013 году. Она занимала должность тренера юношеской команды, главы тренерского отдела академии. Также она работала помощником главного тренера в клубах Шепшед Динамо и Грезли.

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