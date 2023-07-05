Впервые в истории английский профессиональный клуб возглавила женщина: что известно о тренере
Источник:Форест Грин Роверс
Английский клуб Форест Грин Роверс отважился назначить главным тренером женщину. Анна Дингли будет готовить мужскую футбольную команду к новому сезону.
После вылета из Второй лиги (четвертого по силе дивизиона Англии) Форест Грин Роверс уволило Данкана Фергюсона. Новым главным тренером руководство клуба назначило Анну Дингли. Она будет готовить команду в статусе исполняющей обязанности.
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У новой наставницы есть профессиональная тренерская лицензия УЕФА. До нового назначения она работала менеджером клубной академии.
Она проделала фантастическую работу как лидер нашей академии и должным образом отвечает ценностям клуба,
– заявил председатель правления клуба Дейл Винс.
Дебют Анны Дингли состоится 5 июля во время товарищеского спарринга против Мелкшема. Таким образом, она стала первой женщиной, возглавившей английский профессиональный футбольный клуб.
Самый экологический футбольный клуб в мире
- Форрест Грин Роверс был основан в 1889 году. Клуб выступал в низших дивизионах и региональных лигах Англии.
- Лучший результат в Кубке Англии: третий раунд в розыгрыше 2008/09, 2009/10.
- В 2018 году клуб был признан ФИФА и ООН "самым экологическим футбольным клубом в мире".