Англия забила второй раз в ворота Украины: Магвайр отличился после подачи со штрафного

Сборная Англии удвоила преимущество в матче против Украины в четвертьфинале Евро-2020. Голом отметился защитник Гарри Магвайр.

В начале второго тайма сборная Англии получила право на стандарт. Выполнять штрафной удар направился Люк Шоу.

Напомним Англия открыла счет в матче против сборной Украины уже на 4-й минуте: видео гола Кейна

Шоу навесил мяч в штрафную, где была гуща игроков. И защитник Гарри Магвайр выиграл борьбу у украинских защитников и головой отправил мяч в ворота.

Было подозрение на то, что Магвайр находился в офсайде. Но повтор показал, что Зинченко "оставил в игре" соперника.