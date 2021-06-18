Англия сенсационно не победила Шотландию на Евро-2020: видео

В пятницу, 18 июня, в заключительном матче дня на чемпионате Европы Англия сыграла с Шотландией. Гости встречи сенсационно вырвали ничью.

Англия – Шотландия 0:0

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После первого тура команды находились в разном настроении и противоположном турнирном положении. Если Англия, обыграв в первом туре Хорватию, сделала большой шаг к выходу в 1/8 финала, то у географических соседей все наоборот.

Проиграв чехам в первом туре (0:2), шотландцы занимают последнее место в группе. Теперь, чтобы выйти в плей-офф, им нужно будет брать очки в матчах с англичанами и хорватами. Задача довольно сложная. Тем более, что букмекеры в пятничном поединке совсем не верят в успех гостей. Но, как мы знаем, предматчевые расклады на поле часто не имеют никакого значения.

На 12-й минуте Англия могла выходить вперед. Стоунз пришел на подачу с угла поля и без сопротивления пробил в правую стойку ворот.

За мгновение Стерлинг слева обворовал защитника, отдал на Маунта, но тот не сумел сориентироваться и пробил неточно.

В середине первого тайма очень опасный навес в штрафную точным ударом в одно касание замкнул О'Доннелл – Пикфорд в удивительном прыжке спас ворота своей команды.

После перерыва Дайкс своевременно оказался на добивании в штрафной соперника и с лету пробил в левый угол ворот – защитник головой спас англичан от стопроцентного гола.

Англия – Шотландия видеообзор

Таким образом, Англия не смогла досрочно выйти в плей-офф турнира. Теперь она имеет по 4 очка вместе с Хорватией.