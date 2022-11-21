Как голеадор Порту тянул Иран: как Тареми оформил дубль в ворота Англии – видео

Команда Карлуша Кейруша полностью проваливает стартовый поединок на ЧМ-2022. Впрочем, после четырех пропущенных голов Иран таки смог дважды забить в ворота родоначальников футбола.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре проходит уже второй игровой день. В стартовом поединке понедельника сборная Англии встречается с Ираном, пишет 24 канал.

Как это было Англия – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Первый тайм был провальным для команды Кейруша. Первоначально травму получил основной кипер Бейранванд, после чего точными ударами отличились Кейн Сака и Стерлинг.

После перерыва Сака оформил дубль, однако Иран нашел в себе силы пробить Пикфорда. Голизаде вывел Тареми на ударную позицию и форвард Порту успел нанести удар из-под Магуайра. Мяч от перекладины оказался в сетке.

А в концовке игры Иран получил право на пенальти, когда Стоунз потащил за футболку игрока соперника. Именно Мехди точно пробил с отметки, оформив дубль.

Голы Тареми – в обзоре матча:

В итоге Англия уничтожила Иран со счётом 6:2. Напомним, что также болельщиков сегодня ожидает еще два матча: